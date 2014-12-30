Через снігопади у 4 областях південної України обмежено рух транспорту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту Державтоінспекції МВС України.

Читайте такожВ Одесі організували мобільні групи для надання допомоги людям, які застрягли у заметахТак, за даними ДАІ, для забезпечення безпеки дорожнього руху, безперебійної роботи снігоприбиральної техніки наразі діють обмеження руху транспорту на автодорогах:

У Запорізькій області:

- М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, з 255 по км 283 км (від межі Дніпропетровської області до м. Запоріжжя);

- М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, з 299 по 340 км (від м. Запоріжжя до м. Василівка);

- Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, з 474 по 452 км (від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю);

- Н-15 Запоріжжя – Донецьк, з 8 по 74 км (від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю);

- Н-23 Кіровоград - Кривій Ріг – Запоріжжя з 319 по 309 км (від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю);

- Т-08-03 Запоріжжя – Маріуполь з 10 по 178 (від Запоріжжя до межі з Донецькою областю).

У Миколаєві на період часу з 06:00 по 18:00 30 грудня введено тимчасове обмеження на в’їзд на територію міста транзитного вантажного транспорту.

Також починаючи з 16:00 29 грудня закрито рух автотранспорту до закінчення негоди на всіх автодорогах загального користування Миколаївської області державного та місцевого значення.

Найбільш складні ділянки в цій області:

- Р-06 «Ульянівка-Миколаїв» (між населеними пунктами м. Нова Одеса та с. Костянтинівка);

- Н-11 «Дніпропетровськ-Миколаїв» (між населеними пунктами с. Зелений яр та с. М-Погорєлове);

- Н-14 «Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв» (між населеними пунктами с. Антонівка та с. Капустино);

- М-14 «Одеса-Миколаїв-Новоазовськ» (між населеними пунктами с. Нечаяне та с. Половинки);

- М-14 «Одеса-Миколаїв-Новоазовськ» (між населеними пунктами с. Зелений Яр та с. Шевченкове);

- Т-15-06 «Миколаїв-Доманівка-Берізки» (між населеними пунктами м. Миколаїв та с. Ульянівка);

- Т-15-07 «Миколаїв-Парутине-Очаків» (між населеними пунктами м. Миколаїв та с. Парутине).

В Одеській області 29 грудня з 15-ї год. було заборонено рух всіх транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування за наступними напрямками виїзду та в’їзду в м. Одеса:

- М15 «Одеса-Рені», з 12 по 306 км;

- М16 «Одеса-Кучургани», з 12 по 59 км;

- М14 «Одеса-Мелітополь» з 21 по 52 км;

- Р70 «Одеса-Б.Дністровський» з 11 по 104 км;

- М27 «Одеса-Іллічівськ» з 9 по 21 км.

Водночас станом на 04.40 30 грудня згідно з рішенням служби автомобільних доріг в Одеській області відновлено рух всіх категорій транспортних засобів по автомобільній дорозі М05 «Київ-Одеса» з 320 по 464 км.

Тим часом у Херсонській області обмежено рух всіх транспортних засобів від межі Миколаївської області до м. Херсон на ділянці автомобільних доріг:

- М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 177-206 км;

- Р-47 Херсон –Н.Каховка – Генічеськ, 0 – 55 км.

Обмежено рух вантажного та пасажирського транспорту в Херсон та у напрямках до міст Запоріжжя, Дніпропетровськ, Миколаїв, інформує ДАІ.