"Київстар" повідомив про відновлення роботи мобільного інтернету після збою

На даний момент мережа оператора працює в звичайному режимі.

Один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку "Київстар" усунув тимчасовий збій в роботі інтернет-покриття.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі мобільного оператора.

"Короткочасні технічні ускладнення в роботі послуги передачі даних, що виникли 27 вересня на одній з ділянок мережі, позначилися на невеликій групі абонентів та були оперативно усунені протягом 40 хвилин", - розповіли в компанії. При цьому в "Київстарі" не змогли уточнити причини виниклих неполадок.

На даний момент мережа "Київстар" працює в звичайному режимі.

"Клієнтам доступні всі послуги зв'язку, в тому числі - 3G і 4G", - відзначили в прес-службі.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про масові збої в роботі інтернет-покриття мобільного оператора у Київській, Сумській і Дніпропетровській областях.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня мобільний оператор "Київстар" розширив покриття 4G у Київі, 3 липня – в Одесі і деяких курортів України, а 9 липня - у Вінниці та 80 інших населених пунктах області.

Довідка УНІАН. "Київстар" – український оператор телекомунікацій, який надає послуги зв'язку і передачі даних на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 3G. Послугами оператора користуються понад 26 млн абонентів.

Акціонери "Київстару" – міжнародна група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ, Нью-Йорк і Euronext, Амстердам.