Легендарний армійський Hummer H1 перетворили на трековий автомобіль (фотогалерея, відео)

Автомобілю зменшили дорожній просвіт і збільшили потужність двигуна.

Компанія Mil-Spec Automotive перетворила армійський позашляховик Hummer H1 на 800-сильний автомобіль для асфальтових кільцевих трас.

Автомобілю зменшили дорожній просвіт і збільшили потужність двигуна, повідомляє "Новое время" з посиланням на Motor1.

Проект Track Titan в компанії зробили спеціально для тестів свого 800-сильного 6,6-літрового дизеля Duramax з коробкою передач Allison 1000. В якості основи був узятий чотиридверний пікап зразка 1987 року.

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Повний привід і блокування диференціала збереглися, але дорожній просвіт зменшився майже до нуля, були встановлені посилені гальма Wilwood. Для додаткового стилю і кращого зчеплення з дорогою були встановлені низькопрофільні шини Pirelli P-Zero.

"Стандартний мотор Duramax V8 з робочим об'ємом 6,6 літра отримав особливий пакет доопрацювань, завдяки яким агрегат здатний розвивати до 800 кінських сил і 2 034 Нм крутного моменту", - зазначив представник Mil-Spec Іан Брукман.

За його словами, серійного майбутнього у такого позашляховика немає. Трековий варіант Hummer H1 далі тестового зразка не просунеться і клієнтам продавати настільки радикально допрацьований автомобіль планів немає.