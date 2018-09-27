Україна застосувала санкції до низки транспортних підприємств Росії

Під санкції потрапили підприємства, що уклали контракти з підконтрольними окупантам організаціями.

Україна застосувала спеціальні санкції та обмежувальні заходи до окремих суб’єктів підприємницької діяльності Росії, які уклали контракти з підприємствами транспортної галузі, підконтрольними окупантам.

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Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

"Застосовано спеціальні санкції та обмежувальні заходи до окремих суб’єктів підприємницької діяльності РФ, які уклали контракти з підприємствами транспортної галузі, що підконтрольні окупаційній адміністрації ОРЛО", - йдеться в повідомленні.

Так, протягом 2018 року низка російських юридичних і фізичних осіб уклали "зовнішньоекономічні угоди" з транспортними підприємствами, які працюють на тимчасово окупованій території.

"На підставі цих договорів відбувається систематичне незаконне переміщення вантажів через закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червона Могила» Луганської митниці. Водночас вказані російські суб’єкти господарської діяльності робили спроби в налагодженні бізнесу з вітчизняними підприємствами на підконтрольній українській владі території", - зазначили в СБУ.

У відомстві наголосили, що своїми діями російські підприємства грубо порушують міжнародні норми та правила, є причетними до фінансового і матеріального забезпечення терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

«Наразі Рада національної безпеки та оборони України разом Мінекономіки ввели санкції щодо низки підприємств РФ, у тому числі АТ «РЖД Логистика», ТОВ «Промкомплекспласт», ТОВ «Газголдер» та інших суб’єктів господарювання РФ. Зазначені санкційні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України та інші обмеження, які не дозволять порушникам у подальшому здійснювати фінансово-господарську діяльність в Україні та запобігають виведенню капіталів за межі нашої держави», - додали в СБУ.