В Україні заборонили проектування тимчасових парковок на тротуарах

Також набув чинності закон, який визначає розміри штрафу за неправильне паркування, в тому числі на тротуарах.

Із 1 вересня 2018 року набули чинності оновлені державні будівельні норми (ДБН) із проектування вулиць і доріг населених пунктів, які, зокрема, не допускають проектування автостоянок тимчасового зберігання на тротуарах.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Із 1 вересня в Україні діють оновлені норми щодо вулиць і доріг, які забороняють проектувати тимчасові автостоянки на тротуарах. Це сприятиме підвищенню безпеки в пішохідних зонах, налагодженню транспортного руху в населених пунктах та зменшенню пробок, а також мінімізації можливих аварій за участю пішоходів. Такі принципи діють у більшості цивілізованих країн Європи та світу й нарешті починають реалізовуватись у нас", - сказав він.

Так, згідно з новими ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", проектування тимчасових автостоянок також не допускається уздовж проїжджих частин магістралей загальноміського значення безперервного і регульованого руху й на магістралях районного значення в разі, коли коефіцієнт використання пропускної здатності наближається до одиниці, й при виділенні на цих магістралях окремих смуг для руху маршрутного транспорту.

Крім цього, 27 вересня 2018 року в Україні офіційно набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів», який визначає розміри штрафу за неправильне паркування, в тому числі, на тротуарах, й випадки, за яких транспортний засіб може бути відправлено евакуатором на штрафмайданчик.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.