На дороги повертаються радари: відзавтра патрульні почнуть отримувати лазерні TruCAM

В МВС заявляють, що лазерні вимірювачі швидкості, які "лежали" в МВС, були пересертифіковані.

Завтра, 28 вересня, патрульна поліція почне отримувати лазерний вимірювач швидкості TruCAM для фіксації порушень правил дорожнього руху, зокрема перевищення швидкості.

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Про це повідомив фахівець з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху та заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального Форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв на своїй сторінці Facebook.

"Патрульна поліція отримала на руки сертифіковані і повірені "Труками". Крім швидкості, прилад може фіксувати факт порушення правил зупинки або стоянки в прив'язці до часу і простору! А це означає, що при наявності водія буде виписаний штраф. А при його відсутності - евакуація ТЗ на штрафмайданчик!", - зазначив він.

Разом з тим, майбутнє надходження TruCAM у коментарі УНІАН підтвердив директор Департаменту МВС України Артем Шевченко.

"Вони у нас вже були. Вони не надходили. Завтра надійдуть... вже завершений процес пересертифікації, їх треба було юридично ще раз пересертифіковувати", - сказав Шевченко.

"Вони були пересертифіковані. Головний елемент - початок контролю швидкості. Але їх небагато", - додав він.

Представник МВС заявив, що патрульні почнуть використовувати TruCAM "найближчим часом". Водночас пообіцяв, що про всі деталі Департамент патрульної поліції НПУ повідомить завтра, 28 вересня.

Довідка. TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність приладу від «Візира» і йому подібних — він використовує не радіохвилю, а світловий промінь — лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобілю в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр.

Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1200 метрів.

При роботі в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) при перевищенні транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин.

Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, адже проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов`язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.