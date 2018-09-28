ЄІБ надасть "Укрзалізниці" та "Укравтодору" 50 мільйонів євро кредиту

У банку очікують, що кредитна лінія допоможе поліпшити траснпортную мережу в східному регіоні.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив виділення кредиту на суму 50 млн євро на реалізацію проектів у сфері транспортної інфраструктури для акціонерної державної компанії «Укрзалізниця» і Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор»).

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Згідно з повідомленням банку, таке рішення рада директорів ЄІБ ухвалила 19 вересня.

Зазначається, що кошти призначені для поліпшення взаємодії в східному регіоні, підтримки для невеликих транспортних проектів на місцевому рівні.

Зокрема, рамковим кредитом передбачається фінансування проектів в області малої транспортної інфраструктури на суму не менш як 20 млн євро.

Очікується, що «інвестиції покращать безпеку дорожнього руху і позитивно вплинуть на економічний розвиток».

Загальна вартість рамкового проекту становить 110 млн євро, при цьому інші джерела фінансування не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз планує мобілізувати ресурси Європейського інвестиційного банку і розгляне можливість залучення зовнішнього інвестиційного плану ЄС для допомоги Україні в розвитку інфраструктури.