Audi Japan звинуватили у фальсифікації даних про викиди шкідливих газів

Audi Japan занижувала результати тестів з липня 2014 року по липень 2018-го.

Японське представництво німецького автовиробника Audi фальсифікувало дані про викиди шкідливих газів.

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Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, передає «Комерсант».

Audi Japan занижувала результати тестів з липня 2014 року по липень 2018-го. Тести проводилися в Німеччині. Компанія стверджує, що надавала занижені результати ненавмисно. Audi Japan пообіцяла випустити офіційну заяву з цього приводу пізніше 28 вересня.

Раніше у фальсифікації даних були викриті японські автоконцерни Nissan Motor і Subaru.

Нагадаємо автоконцерн Volkswagen, в який входить Audi, опинився в центрі дизельного скандалу в 2015 році, коли американські регулятори з'ясували, що він свідомо перекручував дані про шкідливі викиди в атмосферу. Уряд США зобов'язав концерн відкликати 482 тис. легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, проданих в країні у 2009-2015 роках. 18 червня голова Audi Руперт Штадлер був затриманий.