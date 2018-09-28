Кличко розповів, коли в Києві запрацює єдиний квиток для всіх видів транспорту

Він додав, що на сьогодні електронні системи контролю за проїздом в громадському транспорті – валідатори – вже закінчують встановлювати.

Протягом місяця столична влада презентує електронний квиток для проїзду в громадському транспорті. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у спецпроекті “Персона грата” в ефірі “Українського радіо”.

“Протягом місяця ми презентуємо електронний квиток – єдиний квиток для всіх видів комунального громадського транспорту міста. І ним буде дуже зручно користуватися”, - сказав Кличко.

Він додав, що на сьогодні електронні системи контролю за проїздом в громадському транспорті – валідатори – вже закінчують встановлювати. Проте є ще певні технічні моменти, що будуть вирішені протягом місяця.

Кличко зауважив, що вартість перевезення громадським транспортом в Києві – одна з найнижчих в Європі. До того ж, комунальний громадський транспорт в місті є збитковим. Відтак, для належного його функціонування комунальні транспортні підприємства отримують дотації з міського бюджету.

“Підняття вартості проїзду було вимушеним кроком. Ми не можемо допустити банкрутства транспортної галузі. А нам потрібно купувати нові тролейбуси, автобуси, трамваї. Будувати нові дороги. На все це потрібні гроші. Це був непопулярний, але вимушений крок. Значна частина коштів від підняття вартості проїзду в громадському транспорті була спрямована в основному на підняття заробітної платні працівникам цієї галузі, а також підуть на закупівлю нового рухомого складу”, - відзначив міський голова.

Нагадаємо, сьогодні "Київпастрансу" не вистачає майже 2,5 тисячі працівників, "Київському метрополітену" – близько півтисячі через низький рівень зарплатні.

За останніх чотири роки місто оновило парк громадського транспорту на 103 тролейбуси, 100 автобусів, 45 трамваїв та модернізувало 135 вагонів метрополітену.