Асфальтобетонна війна: за чиїм наказом СБУ обшукує фірми, які будують дороги на Західній Україні (відео)

Як нещодавні обшуки на курорті "Буковель" пов'язані з будівництвом автодоріг в Україні і кому це вигідно.

Скільки прем’єр та президент витратять на ремонт доріг в Україні? Але не для українців - для себе. Бо і у Гройсмана, і у Порошенка є інтерес у асфальтному бізнесі. А хто буде заважати - того закатають в асфальт. Саме зараз СБУ обшукує фірми які будують дороги на Західній Україні.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

100, 200, 300 млрд грн уже понад рік звучать такі цифри витрат на ремонт доріг в Україні від прем'єра і президента. Що це - політика, дорожні гроші чи великий бізнес?

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ТК "Буковель" - найбільший в Україні гірсько-лижний курорт, який в останній сезон прийняв 2 мільйони туристів. Вони, без сумніву, привезли багато грошей. У цих потоках на "Буковелі" нещодавно СБУ шукала "щось незаконне". Але, як пояснили згодом у відомстві, до туристичного комплексу ці обшуки не мали ніякого відношення.

"... мова йде про якість автомобільних доріг, тому що на оборудках відмивали гроші, клали несертифікований асфальт, в результаті він сходив з першим снігом", - зазначила речниця СБУ Олена Гітлянська.

Зокрема, ідеться про роботу фірми "ПБС", яка і ремонтує дороги на Закарпатті. Екс-засновником цієї фірми є Олександр Шевченко, який також є засновником курорту "Буковель" та його перший директор.

Якщо є новітній завод і збудовані якісні дороги, то чому ж на "Буковель" навалилися дві сотні спецназівців СБУ? Що вони насправді шукали на курорті та асфальтобетонному заводі та навіть у ресторані "Сало", що годує туристів?