Стало відомо, як виглядатимуть термінали з продажу квитків на експрес до «Борисполя» (фото)
Пасажири, які прямуватимуть до аеропорту «Бориспіль» з вокзалу Києва на потязі-експресі, купуватимуть квитки за допомогою нового автомата з великим сенсорним екраном.
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Фінансовий директор ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев на своїй сторінці в Facebook опублікував фотографії з заходу з нагоди ребрендингу компанії. На одному зі знімків можна побачити незвичний для київського центрального вокзалу термінал з продажу квитків.
Як пояснили ЦТС в УЗ, через такі термінали продаватимуть квитки на поїзд, який з'єднає столичний вокзал з аеропортом «Бориспіль». Керівник компанії Євген Кравцов зміг його протестувати під час презентації в четвер.
Докладнішої інформації в "Укрзалізниці" не надали, пообіцявши дати розширений коментар наступного тижня.
Як повідомляв УНІАН, з Центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" курсуватимуть 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA.
У лютому 2018 року Кабінет міністрів підтримав розроблений «Укрзалізницею» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до «Борисполя».
Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.
Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт з міста і до міста з аеропорту, а також розвантажить ключові міські магістралі.