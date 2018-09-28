Стало відомо, як виглядатимуть термінали з продажу квитків на експрес до «Борисполя» (фото)

Пасажири купуватимуть квитки на поїзд-експрес з допомогою нового автомата з великим сенсорним екраном.

Пасажири, які прямуватимуть до аеропорту «Бориспіль» з вокзалу Києва на потязі-експресі, купуватимуть квитки за допомогою нового автомата з великим сенсорним екраном.

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Фінансовий директор ПАТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев на своїй сторінці в Facebook опублікував фотографії з заходу з нагоди ребрендингу компанії. На одному зі знімків можна побачити незвичний для київського центрального вокзалу термінал з продажу квитків.

Як пояснили ЦТС в УЗ, через такі термінали продаватимуть квитки на поїзд, який з'єднає столичний вокзал з аеропортом «Бориспіль». Керівник компанії Євген Кравцов зміг його протестувати під час презентації в четвер.

Докладнішої інформації в "Укрзалізниці" не надали, пообіцявши дати розширений коментар наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, з Центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" курсуватимуть 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA.

У лютому 2018 року Кабінет міністрів підтримав розроблений «Укрзалізницею» проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення до «Борисполя».

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу «Київ-Пасажирський» через станцію «Видубичі» до терміналу D аеропорту «Бориспіль». Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт з міста і до міста з аеропорту, а також розвантажить ключові міські магістралі.