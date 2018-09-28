На вокзалі Києва будують платформу для потягів до «Борисполя» (фото)

Поїзди до аеропорту відправлятимуться з 14 колії, біля якої й ведеться будівництво.

На Центральному вокзалі Києва залізничники реконструюють платформу біля колії №14. Саме звідси відправлятимуться рельсобуси PESA, які будуть задіяні на залізничній гілці, що з'єднає столичний вокзал з аеропортом «Бориспіль».

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Як передає ЦТС, роботи ведуться лише із західного боку платформи. Тут вже зняли стару бруківку і на даний момент проводяться земляні роботи. Тимчасово закритий доступ в музей залізничної техніки, що знаходиться по сусідству.

Нагадаємо, фіндиректор "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев опублікував фотографії, на одній із яких можна побачити незвичний для київського центрального залізнчного вокзалу термінал з продажу квитків. Через нього і будуть продавати проїзні документи на поїзди до головного аеропорту столиці.

Як стало відомо днями, УЗ готує для гілки Київ - аеропорт "Бориспіль" 5 рейкових автобусів PESA.