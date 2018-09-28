Стало відомо, коли в Україні чекати нові офіційні iPhone
15:31, 28 вересня 2018Транспорт/Зв'язок
382 0
Офіційні ціни на нові iPhone наразі невідомі - їх озвучать лише 12 жовтня.
Ілюстрація REUTERS
Офіційний дистриб'ютор техніки Apple в Україні компанія "Асбіс-Україна" оголосила дату старту офіційних продажів нових iPhone.
Читайте такожЯк далі буде розвиватися Apple: прогнози аналітиків після презентації
Про це повідомляє Delo.ua.
"Флагманські iPhone Xs і iPhone Xs Max, а також Apple Watch Series 4 з'являться в роздрібних мережах 19 жовтня 2018 року. Для покупців авторизовані реселери запропонують акції та спеціальні кредитні умови", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що офіційних цін поки в "Асбіс-Україна" не озвучують. Обіцяють це зробити 12 жовтня.
Зараз в Україні неофіційно вже доступні "яблучні" новинки. Так, ціна на iPhone Xs стартує від 43 299 гривень, а на iPhone Xs Max — від 49 999 гривень.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Apple презентувала свої новинки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter