Просто One: Mercedes назвала свій новий гіперкар (фотогалерея, відео)

Очікується, що машина з гібридним 1,6-літровим V6 з турбонаддувом і 4 електромоторами дозволить розвивати більше 350 км/год, що для 1000-сильного гіперкара нормально.

Компанія Mercedes-AMG офіційно підтвердила, що гібридний гіперкар марки буде називатися просто One.

Назву Project One вирішено залишити для концепт-кара, пише "Новое время" з посиланням на Motor1.

Крім інформації про назву моделі в Mercedes-AMG розкрили деякі технічні дані автомобіля. Наприклад, відомо, що заднє антикрило буде працювати в двох режимах - для збільшення притискної сили і для режиму максимальної швидкості.

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Очікується, що машина з гібридним 1,6-літровим V6 з турбонаддувом і 4 електромоторами дозволить розвивати більш 350 км/год, що для 1000-сильного гіперкара нормально.

На автосалоні в Парижі на початку жовтня, як очікується, Mercedes-AMG розкриє більше технічних даних про машину.

За неофіційними даними, Mercedes-AMG One здатний прискорюватися з місця до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди, а на розгін до 200 км/год йде не більше шести секунд.

Всього буде побудовано 275 таких гіперкарів. Всі вони вже замовлені, ціни починалися с 2 275 000 євро. AMG отримав близько 1100 запитів на новий суперкар, тобто в чотири рази більше, ніж планований тираж новинки.