У компанії вважають, що для відновлення маршруту є економічні підстави.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір відновити курсування поїзда Київ - Берлін в 2019 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

"Я б хотів відновити символічне сполучення між Києвом і Берліном - поїзд, який не курсує вже багато років, але користувався високою популярністю раніше. Ми будемо працювати, щоб протягом наступного року надати таку можливість українським пасажирам", - сказав Кравцов.

За його словами, завдяки тому, що компанії вдалося оновити рухомий склад та зробити більш виважену тарифну політику, сьогодні заповненість на поїздах, які курсують в європейські країни, досить висока.

"За таких умов є економічне підґрунтя розширювати сполучення", - зауважив Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2012 року курсування поїзда №29 Київ – Берлін ("Каштан") було призупинено.