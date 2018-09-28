Окупанти скаржаться, що у них немає грошей на ремонт доріг у Криму

Раніше окупаційна влада Криму заявляла, що вважає недостатньою кількість коштів, що виділяються на будівництво і ремонт доріг на півострові.

У бюджеті Криму недостатньо коштів на ремонт доріг, тому необхідні дотації з російського бюджету. Про це 28 вересня повідомив підконтрольний Кремлю "глава уряду" півострова Сергій Аксьонов.

«Потреба утримання доріг щорічно в Криму – 7,4 мільярда рублів, а дорожній фонд – 2,9 мільярда рублів. Тобто при нинішньому фінансуванні ми тільки вкладаємося в межі утримання, не кажучи про те, що потрібен ремонт, реконструкція, капітальний ремонт і так далі», – цитує слова Аксьонова Крим. Реалії.

Читайте такожУ Порошенка пропонують легалізувати перевезення на кордон з Кримом

Самопроголошений голова Криму нагадав, що кліматичні умови на півострові «одні з найбільш складних для довговічності дорожнього покриття», причиною цього є численні перепади температур з переходом через точку замерзання в поєднанні з опадами в осінньо-зимовий період.

Напередодні окупаційна влада Криму попросила уряд Росії виділити 140 млрд рублів на ремонт доріг.

На початку червня Аксьонов розповів, що вважає недостатнім обсяг коштів, що виділяється на будівництво і ремонт доріг на півострові і має намір піднімати це питання в Москві. За його інформацією, в 2018 році з резервного фонду президента Росії були виділені 4,5 млрд рублів (1,8 млрд гривень) на будівництво, реконструкцію та капремонт доріг Криму, з бюджету півострова передбачені 2,9 млрд (1,2 млрд грн).