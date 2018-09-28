"Укрпошта" здешевить поштовий обмін з Білоруссю для бізнесу

З 1 жовтня для підприємців вартість доставки посилки або дрібного пакета консигнації знижена на 40% за умови укладення договору юридичною особою та "Укрпоштою".

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" домовився з оператором білоруської національної поштової мережі "Белпочта" про спеціальні тарифи на пересилання відправлень, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

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Так, з 1 жовтня для підприємців вартість доставки посилки або дрібного пакета консигнації знижена на 40% за умови укладення договору юридичною особою та "Укрпоштою".

"З одного боку виробники з Білорусі тепер мають можливість виставити свої товари на ключових торгових майданчиках України, з іншого - це можливість для українських підприємців продавати товари для понад 10 мільйонів жителів сусідньої країни", - зазначив перший заступник генерального директора "Укрпошти" Олександр Перцовський.

За його словами, за обсягами пересилання відправлень "Укрпоштою" Білорусь входить до топ-15 країн.

Як нагадали в компанії, спеціальні тарифи на доставку e-commerce відправлень також діють для відправлень в Азербайджан, Казахстан, Молдову, Грузію, Литву і Латвію.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг, у тому числі виплату пенсій, через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Белпочта" - республіканське унітарне підприємство (РУП), білоруська державна компанія, оператор білоруської національної поштової мережі. Штаб-квартира - в Мінську. Член Всесвітнього поштового союзу з 1947 року.