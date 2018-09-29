Президент Петро Порошенко високо оцінив якість ремонту траси Харків-Охтирка

Ніколи в Україні за рекордні стислі терміни не відбудовували магістраль такої довжини – понад 100 км за чотири місяці. Відновлено 800 тисяч квадратних метрів дороги.

Сьогодні президент України Петро Порошенко урочисто відкрив автодорогу Р-46 «Харків-Охтирка», ремонт якої виконала компанія «Автомагістраль-Південь».

«Сьогодні у нас величезне свято, тому що на дорозі Харків-Охтирка, а це майже 103 км і 1 млрд 400 млн гривень, уперше з 1980-х років проведено якісний серйозний ремонт», - заявив президент на церемонії відкриття.

Петро Порошенко проїхав по дорозі та високо оцінив роботу дорожніх будівельників.

«Є гарна якість, дорога буде служити людям багато років», - запевнив президент.

Директор «Автомагістралі-Південь» Микола Тимофєєв зазначив, що капітальний ремонт дороги Р-46 став можливий завдяки президентській ініціативі. Адже це ключова транспортна артерія для Харківської та Сумської областей з дуже потужним, інтенсивним рухом.

«Ніколи в Україні за рекордні стислі терміни не відбудовували магістраль такої довжини – понад 100 км за чотири місяці. Відновлено 800 тисяч квадратних метрів дороги. Понад 500 співробітників компанії працювали у дві зміни. Залучено понад 300 одиниць найсучаснішої техніки. Укладено 200 тисяч тонн щебеневих сумішей, 220 тисяч тон асфальтобетону», - розповів Микола Тимофєєв.

Він зазначив, що для реалізації проекту компанія створила потужну виробничу базу: у квітні 2018 року у місті Дергачі Харківської області відкрився асфальтобетонний завод потужністю 3500 тонн на добу. «Це найпотужніший завод в Україні, укомплектований найсучаснішим обладнанням. Асфальтобетон з цього заводу ми постачаємо на всі великі проекти регіону. На відкритті дороги президент Петро Порошенко заявив, що масштабне будівництво доріг буде продовжено. І ми не сумніваємося, що наша компанія відігравати у ньому найважливішу роль», - додав директор «Автомагістралі-Південь».

Раніше високу якість ремонтних робіт на дорозі Харків-Охтирка відзначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Розмітка, дорожні знаки, бар'єрні огорожі, безпечні з'їзди - все є. Якість робіт перевірили фахівці держпідприємства «Дорожній контроль якості» і вчені Харківського національного автомобільно-дорожнього університету», - написав прем'єр-міністр на своїй сторінці у Facebook.