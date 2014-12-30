"Укрзалізниця" за підсумками року очікує 284 мільйони гривень збитків

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») за підсумками 2014 року очікує одержати збитковий фінансовий результат у розмірі 284 млн грн.

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що такий фінрезультат сформується здебільшого за рахунок збитковості Донецької залізниці (ДЗ), яка становить 816 млн грн.

Так, згідно з повідомленням ДЗ, у зв'язку з пошкодженням залізничної інфраструктури, що призвело до неможливості проведення вантажних операцій з вагонними парками, «Укрзалізниця», починаючи з липня, ввела 12 обмежень на окремих напрямках на перевезення всіх вантажів і порожніх вагонів призначенням на 110 станцій. З них з «Укрзалізниці» - чотири обмеження призначенням на 48 станцій, з «Укрзалізниці», СНД і країн Балтії - вісім обмежень призначенням на 62 станції ДЗ, з яких два обмеження призначенням на 20 станцій ДЗ з «Укрзалізниці» було введено в дію в листопаді.

Станом на 23 грудня, на підставі звернень ДЗ дозволено навантаження призначенням на 30 станцій з «Укрзалізниці», три станції з Донецької магістралі, три станції з «Укрзалізниці», СНД і країн Балтії, одна станція з Російських залізниць.

«За умови стабілізації ситуації обмеження на перевезення буде знято. «Укрзалізниця» спільно з Донецькою залізницею вживає всіх можливих заходів для своєчасного забезпечення вантажовідправників рухомим складом і доставки вантажів до місць призначення на Донецькій залізниці», - наголосили в прес-службі.

Загалом на залізницях орієнтовно пошкоджено 1404 об'єкти залізничної інфраструктури, витрати на відновлення яких становитимуть 800 млн грн. На сьогодні вже відновлено 696 об'єктів орієнтовно на 93,3 млн грн, залишилося відновити 704.

«Прогноз оцінки вартості зруйнованих об'єктів транспортної інфраструктури буде складено після доступу до всіх зруйнованих об'єктів. На сьогодні багато з них залишається під контролем бойовиків», - підсумували в «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2013 році скоротила чистий прибуток порівняно з 2012 роком на 38,4% - до 545,3 млн грн з 885,45 млн грн.

У червні Кабінет міністрів України затвердив зведений фінансовий план «Укрзалізниці» на 2014 рік з чистим прибутком 634,6 млн грн.