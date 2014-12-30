Кабмін врегулював питання фінансування Донецькій залізниці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення на період проведення антитерористичної операції на сході країни вносити плату за перевезення вантажів зі станцій відправлення Донецької залізниці (ДЗ) на станціях призначення інших залізниць України.

Відповідне рішення закріплене постановою Кабміну №720 від 29 грудня, опублікованою на сайті уряду.

Крім того, згідно з документом, на період проведення АТО доходи за роботи (послуги) з перевезення формуються без урахування показників ДЗ, а її доходи за роботи (послуги) з перевезення є доходами, які належать магістралі за виконані перевезення і пов'язані з ними роботи після перерозподілу надходжень доходу.

Також повідомляється, що на період проведення АТО Кабмін поставив завдання перед "Укрзалізницею" забезпечити здійснення централізованого фінансування ДЗ на суму різниці між доходами і виручкою від перевезень, одержаною цим підприємством, за даними попереднього місяця з урахуванням фактичних розрахунків, проведених на кінець попереднього місяця, і перерахування коштів на поточні рахунки ДЗ, відкриті в населених пунктах, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсягу.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Донецька облдержадміністрація з метою забезпечення стабільного перевізного процесу виступила за переведення управління Донецької залізниці з Донецька, що тимчасово перебуває під контролем самопроголошеної "ДНР", до міста Красний Лиман.

Пасажирське і вантажне залізничне сполучення на сході України на сьогоднішній день здійснюється лише на підконтрольних українським військовослужбовцем територіях, оскільки «Укрзалізниця» не гарантує безпеку пасажирів і збереження вантажів, що перевозяться, на тимчасово окупованих терористами територіях у цьому регіоні.

«Укрзалізниця» не раз наголошувала, що, незважаючи на загострення воєнного протистояння на сході України, Донецька залізниця продовжує виконувати зобов'язання за фінансовими договорами і перераховувати податки до державного бюджету України.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна протяжність магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної протяжності залізниць України).