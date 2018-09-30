Старе залізо: в «Укрзализниці» назвали середній вік своїх локомотивів

Середній вік електровозів компанії становить 40 років.

У ПАТ «Укрзалізниця» надали журналістам інформацію про вік своїх вантажних і пасажирських локомотивів.

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Як повідомляє ЦТС, посилаючись на інформацію компанії, середній вік вантажних електровозів становить 40 років, з них вік до 8 років має лише 31 електровоз, понад 30 років - 857. Вантажні тепловози трохи "молодші" - їх середній вік становить 31 рік, при цьому в УЗ немає жодної машини, яка була б вироблена за останні 8 років. 297 вантажних тепловозів компанії - старші 30 років.

Що стосується пасажирського складу, то середній вік електровозів тут також досягає 40 років. Серед них немає жодного відносно нового локомотива, тобто до 8 років. Вік 331 машини перевищує 30 років. Середній вік пасажирських тепловозів складає 28 років, локомотиви до 8 років також відсутні. Позначку в 30 років подолали 4 тепловози.

Відзначається, що близько 100 локомотивів будуть списані у 2019 році.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк надасть "Укрзалізниці" та "Укравтодору" 50 мільйонів євро кредиту.