«Укрзалізниця» у грудні 2015 року введе новий графік руху поїздів

У прес-службі відомства УНІАН повідомили, що рішення про перенесення терміну введення нового графіка руху поїздів на другу неділю грудня було ухвалене на 61-му засіданні Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, що відбулося в жовтні цього року в Баку, з метою поєднання годинникових періодів дії нормативного графіка руху поїздів і параметрів бюджетів залізничних адміністрацій.

«Раніше залізничники вводили новий графік поїздів один раз на рік - у травні, а по суті двічі на рік, оскільки графік доводилося коригувати ще й в грудні, коли свої розклади руху поїздів вводили в дію залізниці країн Європи, що, звичайно, не дуже зручно. Завдяки рішенню 61-го засідання Ради залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності, робота з формування і узгодження маршрутів поїздів має стати більш ефективною», - цитує прес-служба першого заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «Укрзалізниці» Миколу Козака.

Згідно з повідомленням, фахівці «Укрзалізниці», які регулярно беруть участь в цих засіданнях, позитивно оцінюють рішення про перенесення термінів введення нового графіка. Серед позитивних змін вони називають те, що відтепер залізниці країни працюватимуть в одному годинниковому режимі із залізницями європейських країн, які вводять новий графік руху поїздів саме в кінці року, а також це дозволить спростити роботу з узгодження графіка.

Передбачається, що перше засідання з розгляду пропозицій залізничних адміністрацій держав - учасниць Співдружності з розробки графіка руху поїздів на 2015-2016 роки відбудеться 10-13 лютого в Душанбе (Таджикистан).

«В цілому завершити розробку нового графіка руху поїздів планується до 1 серпня 2015 року, а 13 грудня 2015 року новий розклад буде введено в дію», - відзначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, цього року «Укрзалізниця» у зв'язку з анексією Росією Криму, що призвела до падіння пасажиропотоку на півострів, призначила ряд нових поїздів на інші курорти країни з введенням нового графіка руху поїздів на 2014-2015 роки, який набув чинності з 1 червня.

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Довідка УНІАН. Рада залізничного транспорту держав - учасниць Співдружності координує роботу залізничного транспорту на міжнародному рівні, розробляє умови і принципи роботи для забезпечення функціонування і розвитку транспортно-економічних зв'язків між державами СНД, а також з третіми країнами, приймає нормативні документи в рамках своєї діяльності.

У 61-му засіданні Ради залізничного транспорту країн - учасниць Співдружності взяли участь керівники залізничних адміністрацій Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, України, асоційовані члени Ради - керівники залізничних адміністрацій Болгарії, Грузії, Латвії, Фінляндії.