«Укрзалізниця» за рік втратила 118 млн через незаконне втручання в її роботу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з початку 2014 року і станом на 29 грудня зафіксувала 835 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізниць проти 245 випадків за аналогічний період минулого року, на загальну суму 117,6 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«За оперативними даними, залізничної галузі завдано збитків на загальну суму 117,6 млн грн. У зв'язку з проведенням бойових дій кількість випадків незаконного втручання та розмір збитків на Донецькій залізниці уточняються», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» нагадує про адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконне втручання в роботу залізничного транспорту, та з метою попередження таких випадків проводить оперативно-профілактичні заходи із затримання зловмисників.

Зокрема, з початку року працівники воєнізованої охорони залізниць спільно з працівниками транспортної міліції під час проведення таких заходів затримали 257 осіб, які вчинили такі правопорушення.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти російських терористів, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

У 2013 році відомство зафіксувало 260 випадків несанкціонованого втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту на загальну суму 750,6 тис. грн.

Довідка УНІАН. Згідно ст. 109 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пошкодження залізничної колії, захисних лісонасаджень, снігозахисних загороджень та інших колійних об'єктів, споруд і пристроїв сигналізації та зв'язку тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від 20 до 60 неоподаткованих мінімумів.

За умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, рухомого складу, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, стаття 277 Кримінального кодексу України передбачає штраф у розмірі від 50 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на такий же строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.