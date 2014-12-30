"Укрзалізниця" в липні-грудні безкоштовно вивезла із зони АТО 17 тис. осіб

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») УНІАН повідомили, що національний перевізник здійснює перевезення людей з Донбасу в інші регіони країни згідно з замовленнями Міжвідомчого координаційного штабу з соціальних питань громадян, переміщених з тимчасово окупованої території.

«Всім пасажирам безкоштовно надавалися чай, кава, печиво і постільна білизна», - повідомила «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня рада "Укрзалізниці" одноголосно ухвалила рішення про подальше надання благодійної допомоги - забезпечення безкоштовних перевезень громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території і зони проведення АТО.

Для матерів з дітьми зі східного регіону «Укрзалізниця» організувала безкоштовне розміщення в кімнатах матері та дитини, залах очікування та в кімнатах відпочинку на вокзалах і станціях.

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За оперативними даними Міжвідомчого координаційного штабу станом на 30 грудня, з тимчасово окупованої території Криму і районів проведення АТО в інші регіони України переселено 624 тис. 534 людини (за добу - 35 осіб).

Зокрема, кількість переселенців з Донецької та Луганської областей становить 604 тис. 627 осіб. З Криму і Севастополя переселено 19 907 тис. осіб.