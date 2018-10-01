Окупанти запустили рух вантажівок Кримським мостом (фото, відео)
10:01, 01 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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За словами окупантів, перша колона вантажівок пройшла Кримським мостом після опівночі.
Тепер Кримським мостом будуть їздити фури / фото Керч.Інфо
У понеділок, 1 жовтня, Кримським мостом поїхали перші вантажівки.
З півночі до 8:00 ранку мостом проїхали 706 вантажних автомобілів: на Тамань - 324 вантажівки, в окуповану Керч - 382 вантажівки, передає Керч.Інфо.
Нагадаємо, у червні на Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.
15 травня президент Росії Володимир Путін взяв участь у відкритті автомобільної частини моста через Керченську протоку.
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