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Окупанти запустили рух вантажівок Кримським мостом (фото, відео)

10:01, 01 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Тепер Кримським мостом будуть їздити фури / фото Керч.Інфо

З півночі до 8:00 ранку мостом проїхали 706 вантажних автомобілів: на Тамань - 324 вантажівки, в окуповану Керч - 382 вантажівки, передає Керч.Інфо.

Нагадаємо, у червні на Кримському мосту, яким окупанти з'єднали анексований півострів з материковою частиною Росії через Керченську протоку, встановили перші залізничні прольоти.

15 травня президент Росії Володимир Путін взяв участь у відкритті автомобільної частини моста через Керченську протоку.

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Теги: #відео#фото#кримський міст