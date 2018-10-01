На станції метро «Політехнічний інститут» зняли обмеження на вхід пасажирів у ранкові години

На тиждень раніше завершено ремонт ескалатора, що тривав з 24 вересня.

На станції столичного метро «Політехнічний інститут» знято обмеження на вхід пасажирів у ранкові години.

Про це повідомляється на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook.

«Ремонт ескалатора на «Політехнічному інституті» завершено. Станція працює без обмежень», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, станцію столичного метро «Політехнічний інститут» під час ремонту ескалатора закривали на вхід з 7.45 до 10.25. Ремонтні роботи розпочались 24 вересня. Їх завершення анонсувалось 5 жовтня. Відповідно у період виконання ремонту ескалатора було змінено режим роботи станції «Політехнічний інститут».