Відсьогодні денні ходові вогні стали обов'язковими при русі за містом (відео)

З жовтня патрульні почнуть штрафувати за відсутність ввімкненого світла фар.

Національна поліція України нагадує водіям про те, що з 1 жовтня набуває чинності правило, за яким під час руху поза населених пунктів у кожного автомобіля повинно горіти світло фар. Ввімкнені повинні бути або денні ходові огні, або ближнє світло фар. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Таке правило прописано в пункті 9.8 "Правил дорожнього руху", яке діє з 1 жовтня по 1 травня, і є обов'язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги як в світлий час доби, так і в темний.

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Це пов'язано зі скороченням світлового дня, яке вимагає підвищеної уваги всіх учасників дорожнього руху. Автомобіль повинен позначати своє переміщення увімкненим світлом фар. За ігнорування цієї вимоги водій транспортного засобу буде притягнутий до відповідальності згідно з частиною 2 статті 122 "Кодексу України про адміністративні правопорушення". Сума штрафу сягає 425 грн.

Нагадаємо, що за не пристебнутий ремінь безпеки парламент підвищив суму штрафу, яка тепер становить 850 грн.