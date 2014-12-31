У 5 областях України через снігопади обмежено рух транспорту

Рух транспорту обмеженочерез складні погодні умови / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, через наслідки негоди на деяких ділянках автодоріг України залишається ускладнений рух транспортних засобів. Для гарантування безпеки дорожнього руху, безперебійної роботи снігоприбиральної техніки наразі діють обмеження руху транспорту на автомобільних дорогах.

У Дніпропетровській області обмежено рух вантажного та пасажирського автотранспорту на дорозі М-04-1 «Південний обхід м. Дніпропетровська.

У Запорізькій області обмежено рух на ділянці Н-08 Бориспіль – Дніпропетровськ – Запоріжжя, з 474 по 452 км (від м. Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю).

Читайте такожЗа добу зі снігових заметів звільнили понад 6 тисяч авто та евакуювали майже 14 тисяч осібУ Миколаївській області з метою недопущення виникнення загрози безпеці учасників закрито рух автотранспорту до закінчення негоди на деяких автодорогах загального користування державного та місцевого значення.

Найскладніші ділянки: - Н-14 «Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв», 190 – 232 км, (між населеними пунктами с. Антонівка та с. Капустино); М-14 «Одеса-Миколаїв-Новоазовськ», 100 – 120 км, (між населеними пунктами с. Нечаяне та с. Половинки); Т-15-06 «Миколаїв-Доманівка-Берізки», 0 – 36, (між населеними пунктами м. Миколаїв та с. Ульянівка); Т-15-07 «Миколаїв-Парутине-Очаків», 1 – 9 км, (між населеними пунктами м. Миколаїв та с. Парутине).

В Одеській області внаслідок значних опадів та хуртовини, утворення снігового накату та переметів термін дії заборони руху транспорту продовжено в межах на автодорогах: М14 «Одеса-Мелітополь»; М15 «Одеса-Рені»; М16 «Одеса-Кучургани»; М27 «Одеса-Іллічівськ»; Р70 «Одеса-Б.Дністровський».

У Херсонській області частково обмежено рух транспортних засобів від межі Миколаївської області до м.Херсон на ділянці автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, 177-206 км.