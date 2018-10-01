На українських АЗС продовжують дорожчати бензин і дизпаливо

Середня роздрібна ціна бензину А-95 досягла 31,91 гривні/літр, а дизельного палива – 29,77 гривні/літр.

Низка національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 28 вересня по 1 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне паливо на 0,5-1 гривні за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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На АЗС WOG бензини і ДП подорожчали на 46 копійок за літр, до: А-95 – 34,95 гривні, ДТ – 32,45 гривні. На 50 копійок за літр зросли ціни на АЗС Glusco, до: А-95 – 33,25 гривні за літр, ДТ – 30,75 гривні за літр. Оператор UPG підвищив вартість палива на 50 копійок за літр, до: А-95 – 31,7 гривні, ДТ – 29,1 гривні. На АЗС Marshal у Харківській області ціни зросли на 50 копійок за літр, до: А-95 – 30,3 гривні, ДТ – 28 гривень.

На столичних АЗС "БРСМ-Нафта" ціни зросли на 20-40 копійок за літр, до: А-95 – 29,39 гривні, ДТ – 27,99 гривні.

Подорожчання на 0,5 – 1 гривня за літр було також зафіксовано в таких мережах як ОЛАС, ZOG, Avantage 7, "Автотехсервіс", "Енерджі Транс", Jazz Oil, Gas Point та ін

Таким чином, станом на 1 жовтня 2018 року, середня роздрібна ціна бензину А-92 зросла до: 30,81 гривні/літр, А-95 – 31,91 гривні/літр, А-95 Преміум – 32,96 гривні/літр, ДТ – 29,77 гривні/літр, ДТ-Преміум – 31,24 гривні/літр.

Як повідомляв УНІАН, станом на 30 серпня середня вартість нафтопродуктів в Україні становила: А-92 - 29,07 гривні за літр, А-95 - 30,09 гривні за літр, А-95 Преміум - 31,15 гривні за літр, ДТ - 27,89 гривні за літр і ДП Преміум - 29,49 гривні за літр.

Протягом вересня спостерігалося різке підвищення світових цін на нафту. 24 вересня ціна марки Brent перевищила позначку в 80 доларів/барель. За даними Bloomberg, великі світові нафтотрейдери не виключають, що зростання цін на нафту може перевищити 100 доларів за барель вже до кінця цього року.