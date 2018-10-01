Автомобілі Volkswagen підключать до єдиної хмари даних

Новий сервіс дозволить німецькій марці інтегрувати авто до системи "розумного будинку", вмонтує особистого помічника, дасть можливість завантажувати оновлення через інтернет та багато іншого.

Volkswagen і Microsoft спільно розробляють системи хмарної зв'язку, які об'єднають щонайменше 5 мільйонів німецьких автомобілів в одне "хмара".

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Про це повідомляє Новое время.

"Компанії готують, "всеосяжну промислову автомобільну хмару" Volkswagen Automotive Cloud", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий сервіс дозволить німецькій марці надати своїм клієнтам потокові мультимедійні дані, інтегрує авто до системи "розумного будинку", вмонтує особистого помічника, дасть можливість завантажувати оновлення через інтернет та багато іншого.

"Volkswagen розраховують у перший же рік існування сервісу на базі Azure та Microsoft Internet of Things Edge, запуск якого передбачений на 2020 рік, підключити до 5 мільйонів автомобілів". - підкреслюють у виданні.

Раніше концерн Renault-Nissan-Mitsubishi та марка Volvo оголосили про співробітництво з Google, але поки мова йде лише про інтеграцію онлайн-сервісів до мультимедійної системи авто. Далі, в найближчому майбутньому, автомобілі навчаться спілкуватися не лише один з одним, але і з дорожньою інфраструктурою.

Це означає, що в перспективі автовиробникам знадобиться багато конкретних даних, таких як місце розташування і швидкість автомобіля. У споживачів немає проблем з наданням інформації для телефонних і технологічних компаній, тому переконати їх зробити те саме з автовиробниками не повинно бути складно.