У Києві почали набирати інспекторів з паркування

Розмір заробітної плати майбутнім інспекторам обіцяють від 10 тисяч гривень.

Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування Інспекції з паркування.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на офіційній сторінці у Facebook.

Обов’язковою вимогою до кандидатів є наявність вищої освіти. Працівники "Інспекції з паркування" будуть державними службовцями. Розмір заробітної плати - від 10 тисяч гривень.

Функціональними обов'язками інспектора з паркування будуть: інспектування вулиць; фіксація порушень правил зупинки, стоянки, паркування автівок у режимі фотозйомки (відеозапису); винесення постанов по справам про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування; внесення інформації до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

У повідомленні зазначається, що до впровадження закону про фото- та відеофіксацію порушень правил паркування департаментом були підготовлені необхідні нормативні документи.

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"Будь-які дії Департаменту без вступу в силу Закону вважались би неправомірними", - зазначили в КМДА.

У прес-службі Київської міської ради також повідомили, що 27 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати збільшили чисельність Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на 148 осіб і затвердили їх повноваження в якості муніципальних інспекторів.

Окрім того, депутати внесли зміни до Концепції розвитку паркувального простору в Києві. Концепція передбачає збільшення кількості паркомісць для денного та нічного паркування з існуючих 25 тисяч до 125 тисяч паркомісць до 2020 року.

У планах – запровадити гнучкі тарифи на паркування в залежності від часу паркування. Зокрема, встановити спеціальний нічний тариф із наданням послуг з охорони транспортних засобів. Таким чином, кажуть у київській владі, розвантажаться дворові та міжквартальні простори.

Нагадаємо, 27 вересня набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.