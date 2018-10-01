АМКУ з'ясовує причини подорожчання телевізійних тюнерів

Комітет надіслав вимоги низці торгових мереж для з'ясування причин підвищення ціни.

Антимонопольний комітет надіслав вимоги низці компаній для з'ясування причини завищених цін на телевізійні тюнери, які можуть приймати цифрове ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4).

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Як повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету, вимоги отримали ТОВ "Розетка.Уа", ТОВ "Сав-Дистибьюшн", ТОВ "Діеса", ТОВ "Алло", ТОВ "Комфі Трейд" та інші торговельні мережі.

"У зв'язку з відключенням аналогового телемовлення в Україні, а також беручи до уваги прохання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення враховувати можливе різке збільшення попиту серед населення на телевізійні тюнери, а також ініціативу Кабінету міністрів звільнити на термін до 1 січня 2020 року від в'їзного мита відеотюнери цифрового ефірного телерадіомовлення стандарту DVB-T2, питання цін на такі тюнери є надзвичайно важливим і будь-які зловживання в цій сфері, у разі їх наявності, є неприпустимими", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження строків використання технологій аналогового телевізійного мовлення до 31 серпня 2018 року, крім Києва та Кіровоградської області, де аналогове мовлення відключили 31 липня 2018 року.

29 серпня на засіданні уряду було прийнято рішення про продовження аналогового мовлення на прикордонних територіях з РФ (для НОТУ і регіональних телекомпаній без цифрових ліцензій) до 1 травня 2019 року.

Як повідомив в інтерв'ю УНІАН член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, більше шести мільйонів українців опинилися без телебачення в результаті відключення аналогового сигналу в країні.