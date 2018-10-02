Renault представила новий електромобіль (фото, відео)

Електромобіль Renault K-ZE виконаний у форматі міського міні-кросовера A-класу.

Напередодні початку Паризького автосалону французький автовиробник Renault представив бюджетний електромобіль Renault K-ZE, який буде доступний на всіх основних ринках світу, але першим вийде в Китаї вже у 2019 році.

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Електромобіль Renault K-ZE виконаний у форматі міського міні-кросовера A-класу (швидше за все на основі бюджетного кросовера Renault Kwid, оскільки використовується та ж платформа CMF A в адаптованому варіанті), пише itc.ua.

Даних про потужність двигуна і ємність батареї поки немає, але розробники обіцяють запас ходу не менше 250 км вимірювального циклу NEDC.

Електромобіль буде оснащуватися «подвійною зарядною системою», яка сумісна як з домашньою побутовою електромережею, так і з комерційними станціями швидкісної зарядки.

Renault K-ZE також отримає такі функції, як камеру заднього виду, задні парктроніки і великий екран на центральній консолі з навігацією і онлайн-сервісами.

Планується, що новинка займатиме в лінійці виробника місце нижче Renault ZOE, тобто буде компактнішим і дешевшим цього міського електрохетчбека. Раніше озвучувався цінник в $8500, що майже вдвічі більше за ціну ДВЗ-версії в Індії.

Збирати електромобілі Renault K-ZE будуть у Китаї, на заводах компанії e-GT New Energy Automotive Co, яка є спільним підприємством Dongfeng Motor Group і Nissan.

Представлений на стенді компанії примірник є так званим шоу-каром, однак із урахуванням термінів виходу на ринок (в 2019 — у Китаї, в 2021 — в Європі) серійна версія навряд чи буде сильно відрізнятися від нього візуально.