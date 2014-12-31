УЗ на відновлення пристроїв електропостачання в зоні АТО потрібно 341,5 млн гривень

15:31, 31 грудня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») оцінює витрати на відновлення пристроїв електропостачання в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході країни в 341,5 млн грн.

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«У зоні проведення АТО були пошкоджені пристрої електропостачання по Донецькій залізниці... Загальна орієнтовна вартість відновлювальних робіт становить 341,5 млн грн. Сума необхідних коштів визначена на підставі первинних оглядів і коригуватиметься після закінчення бойових дій в зоні проведення АТО і розробки проектно-кошторисної документації», - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними прес-служби, відновленню в зоні АТО підлягають 6 тягових підстанцій; 370 км контактної мережі за основними напрямками Красний Лиман - Шпичкіне, Красний Лиман - Курдюмівка, Очеретине - Горлівка - Байрак, Костянтинівка - Байрак - Вуглегірськ - Дебальцеве - Червона Могила, Ясинувата - Вуглегірськ та інші; 233 км пристроїв енергетики; 7 будівель і споруд.

Станом на 29 грудня залізничники відновили контактну мережу для руху електропоїздів на наступних напрямках: Лозова - Слов'янськ - Шпичкіне - Костянтинівка - Скотувате; Букіне - Святогірськ - Красний Лиман - Машчормет - Шпичкіне; Красний Лиман - Сіверськ - Шевченко - Курдюмівка; Рутченкове - Оленівка; Оленівка - Південнодонбаська (непарний шлях); Південнодонбаська - Волноваха - Маріуполь; Чаплине - Красноармійськ; Гродівка - Авдіївка; Родакове - Кипуча; Єнакієве - Щебінка - Кринична і на низці інших ділянок. Водночас на інших пошкоджених ділянках організовано рух поїздів на тепловозною тязі.

У прес-службі уточнили, що обсяги фінансування на капітальне будівництво, в тому числі на електрифікацію та модернізацію інфраструктури електропостачання у 2015 році поки ще визначаються, оскільки проект плану капітальних інвестицій на наступний рік в даний час перебуває лише на стадії формування та узгодження.

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Як повідомляв УНІАН, станом на кінець грудня на залізницях було пошкоджено 1404 об'єктів залізничної інфраструктури, витрати на відновлення яких становитимуть 800 млн грн. В даний час вже відновлено 696 об'єктів на 93,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти бойовиків, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

«Укрзалізниця» через ситуацію на ДЗ за підсумками 2014 очікує отримати збитковий фінансовий результат у розмірі 284 млн грн.

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