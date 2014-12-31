УЗ на відновлення пристроїв електропостачання в зоні АТО потрібно 341,5 млн гривень

«У зоні проведення АТО були пошкоджені пристрої електропостачання по Донецькій залізниці... Загальна орієнтовна вартість відновлювальних робіт становить 341,5 млн грн. Сума необхідних коштів визначена на підставі первинних оглядів і коригуватиметься після закінчення бойових дій в зоні проведення АТО і розробки проектно-кошторисної документації», - повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За даними прес-служби, відновленню в зоні АТО підлягають 6 тягових підстанцій; 370 км контактної мережі за основними напрямками Красний Лиман - Шпичкіне, Красний Лиман - Курдюмівка, Очеретине - Горлівка - Байрак, Костянтинівка - Байрак - Вуглегірськ - Дебальцеве - Червона Могила, Ясинувата - Вуглегірськ та інші; 233 км пристроїв енергетики; 7 будівель і споруд.

Станом на 29 грудня залізничники відновили контактну мережу для руху електропоїздів на наступних напрямках: Лозова - Слов'янськ - Шпичкіне - Костянтинівка - Скотувате; Букіне - Святогірськ - Красний Лиман - Машчормет - Шпичкіне; Красний Лиман - Сіверськ - Шевченко - Курдюмівка; Рутченкове - Оленівка; Оленівка - Південнодонбаська (непарний шлях); Південнодонбаська - Волноваха - Маріуполь; Чаплине - Красноармійськ; Гродівка - Авдіївка; Родакове - Кипуча; Єнакієве - Щебінка - Кринична і на низці інших ділянок. Водночас на інших пошкоджених ділянках організовано рух поїздів на тепловозною тязі.

У прес-службі уточнили, що обсяги фінансування на капітальне будівництво, в тому числі на електрифікацію та модернізацію інфраструктури електропостачання у 2015 році поки ще визначаються, оскільки проект плану капітальних інвестицій на наступний рік в даний час перебуває лише на стадії формування та узгодження.

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Як повідомляв УНІАН, станом на кінець грудня на залізницях було пошкоджено 1404 об'єктів залізничної інфраструктури, витрати на відновлення яких становитимуть 800 млн грн. В даний час вже відновлено 696 об'єктів на 93,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії українських силовиків проти бойовиків, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

«Укрзалізниця» через ситуацію на ДЗ за підсумками 2014 очікує отримати збитковий фінансовий результат у розмірі 284 млн грн.