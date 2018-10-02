Квитки на потяги знову подорожчали

«Укрзалізниця» з 1 жовтня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%

Державна компанія «Укрзалізниця» з 1 жовтня провела другий етап індексації цін і підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Тарифи індексувалися на 12% з 1 жовтня», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 30 травня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Загалом рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року щодо грудня попереднього року становитиме 25%.