Квитки на потяги знову подорожчали
11:54, 02 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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«Укрзалізниця» з 1 жовтня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%
«Укрзалізниця» підвищила тарифи на пасажирські перевезення / фото УНІАН
Державна компанія «Укрзалізниця» з 1 жовтня провела другий етап індексації цін і підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
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Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
«Тарифи індексувалися на 12% з 1 жовтня», - сказано в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» з 30 травня підвищила тарифи на пасажирські перевезення на 12%. Загалом рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року щодо грудня попереднього року становитиме 25%.
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