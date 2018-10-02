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Відкрився Паризький автосалон (фоторепортаж)

12:15, 02 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Перші прем'єри нинішнього автосалону вже є. На стенді Renault був презентований електричний кросовер K-ZE, створений спільно з Nissan і DongFeng.

Компанія планує випускати електричні кросовери в Китаї на спільному підприємстві та сподівається до 2022 року випускати по 550 000 електрокарів.

Ілюстрація REUTERS

Також Renault представить концептуальний легковантажний робо-кар EZ-PRO, який приєднається до першого прототипу цієї серії EZ-GO, пише Аuto.24tv.ua.

Значно реалістичніша інша прем'єра французького виробника, новий Renault Kadjar. Зберігши традиційні для кросоверів риси дизайну, новий Kadjar отримав динамічніші та сучасніші форми. 

Ілюстрація REUTERS

Другим ранковим дебютантом став Mercedes-Benz. На стенді німецького виробника можна побачити новий електричний кросовер EQC і не електричний GLE 2019, але також новий.

І найменший із Мерседесів – smart у вигляді відкритого електричного концепту forease.

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Теги: #автомобіль#електромобіль#автосалон