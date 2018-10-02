Відкрився Паризький автосалон (фоторепортаж)

Автосалон у Парижі проводиться раз на два роки.

Сьогодні, 2 жовтня, розпочав роботу Mondial De l'auto 2018, який проводиться в Парижі раз на два роки.

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Перші прем'єри нинішнього автосалону вже є. На стенді Renault був презентований електричний кросовер K-ZE, створений спільно з Nissan і DongFeng.

Компанія планує випускати електричні кросовери в Китаї на спільному підприємстві та сподівається до 2022 року випускати по 550 000 електрокарів.

Також Renault представить концептуальний легковантажний робо-кар EZ-PRO, який приєднається до першого прототипу цієї серії EZ-GO, пише Аuto.24tv.ua.

Значно реалістичніша інша прем'єра французького виробника, новий Renault Kadjar. Зберігши традиційні для кросоверів риси дизайну, новий Kadjar отримав динамічніші та сучасніші форми.

Другим ранковим дебютантом став Mercedes-Benz. На стенді німецького виробника можна побачити новий електричний кросовер EQC і не електричний GLE 2019, але також новий.

І найменший із Мерседесів – smart у вигляді відкритого електричного концепту forease.