На "Укрзалізниці" новий скандал - пасажира виштовхали з вагона під час руху потяга (відео)

Причиною конфлікту стала несправність техніки на залізничній станції Кривин, через яку касир не змогла роздрукувати пасажирам білети.

У неділю, 30 вересня, начальник поїзда сполученням Ковель-Москва випхала пасажира з потяга, який вже рухався, оскільки через несправність техніки на залізничній станції Кривин, касир не змогла роздрукувати замовлені через інтернет електронні білети.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє присутня при цьому пасажирка.

"Випхати людину під час руху поїзда для працівників "Укрзалізниці" виявилось нормою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що касир при цьому особисто пояснила керівнику потягу специфіку ситуації, після чого остання подала сигнал потягу рушати, випихаючи при цьому ногами зі східців пасажира з електронним білетом.

Додамо, що це вже не перший випадок подібних дій працівників "Укрзалізниці".