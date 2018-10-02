Окупанти не пускають бензовози Кримським мостом
14:56, 02 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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Незважаючи на запуск руху фур Кримським мостом, ним не можна поставляти бензин.
Окупанти не пускають бензовози в Крим мостом / фото twitter.com/KrimRt
Незважаючи на запуск руху великовантажних автомобілів Кримським мостом, ним досі не можна поставляти на окупований півострів бензин.
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В анексованому Криму немає систем огляду, а вантажівки з нафтопродуктами не отримали спецдозволи від Ространснагляду. Про це повідомляє "РБК".
Зазначається, що з 1 жовтня Міністерство транспорту видало дозвіл на проїзд великовантажного транспорту Кримським мостом, але бензовози у цей дозвіл не потрапили.
"Закритий проїзд вантажівок з будь-якими нафтопродуктами, оскільки вони вважаються небезпечними вантажами, є затримка з видачею спеціальних дозволів на їхнє перевезення", — розповіло джерело ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня окупанти запустили рух вантажівок Кримським мостом.
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