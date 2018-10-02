Окупанти не пускають бензовози Кримським мостом

Незважаючи на запуск руху фур Кримським мостом, ним не можна поставляти бензин.

Незважаючи на запуск руху великовантажних автомобілів Кримським мостом, ним досі не можна поставляти на окупований півострів бензин.

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В анексованому Криму немає систем огляду, а вантажівки з нафтопродуктами не отримали спецдозволи від Ространснагляду. Про це повідомляє "РБК".

Зазначається, що з 1 жовтня Міністерство транспорту видало дозвіл на проїзд великовантажного транспорту Кримським мостом, але бензовози у цей дозвіл не потрапили.

"Закритий проїзд вантажівок з будь-якими нафтопродуктами, оскільки вони вважаються небезпечними вантажами, є затримка з видачею спеціальних дозволів на їхнє перевезення", — розповіло джерело ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня окупанти запустили рух вантажівок Кримським мостом.