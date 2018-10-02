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Окупанти не пускають бензовози Кримським мостом

14:56, 02 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Окупанти не пускають бензовози в Крим мостом / фото twitter.com/KrimRt

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В анексованому Криму немає систем огляду, а вантажівки з нафтопродуктами не отримали спецдозволи від Ространснагляду. Про це повідомляє "РБК".

Зазначається, що з 1 жовтня Міністерство транспорту видало дозвіл на проїзд великовантажного транспорту Кримським мостом, але бензовози у цей дозвіл не потрапили.

"Закритий проїзд вантажівок з будь-якими нафтопродуктами, оскільки вони вважаються небезпечними вантажами, є затримка з видачею спеціальних дозволів на їхнє перевезення", — розповіло джерело ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня окупанти запустили рух вантажівок Кримським мостом.

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Теги: #Крим#бензин#кримський міст