Паризький автосалон: Mercedes показав новий кросовер (фото)

Кросовер Мерседес надійде в продаж з початку 2019 року.

Напередодні відкриття Паризького автосалону показали новий Mercedes-Benz GLE 2019. Кросовер надійде в продаж з початку 2019 року.

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Mercedes-Benz GLE 2019 зберігає знайомий силует, хоча став більше схожий на молодшого брата GLC. Автомобіль трохи підріс, а його колісна база додала відразу 80 мм – до 2995 мм, пише Аutocentre.ua.

Згідно з повідомленням, великі розміри авто дозволили запропонувати в якості опції третій ряд сидінь і збільшити обсяг багажника в п'ятимісному виконанні до 825-2055 л.

На перших порах компанія запропонує тільки помірний гібрид Мерседес з 3,0-літровим 367-сильним турбованим V6 і електромоторами на 22 к. с. Пізніше лінійку розширять турбодизелі об'ємом 2,0 і 3,0 л.

Всі версії будуть оснащені 9-ступінчастою АКПП і новою системою повного приводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 жовтня, розпочав роботу Mondial De l'auto 2018, який проводиться в Парижі раз у два роки.