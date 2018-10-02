У США запрацювала перша в світі комерційна мережа 5G-звязку

Перші смартфони з підтримкою 5G очікуються на ринку лише на початку 2019 року.

Вчора, 1 жовтня, у світі запрацювала перша комерційна мережа стільникового зв'язку п'ятого покоління 5G. Її запустив американський оператор Verizon, покривши зв'язком нового покоління чотири американських міста: Х'юстон, Індіанаполіс, Лос-Анджелес і Сакраменто. Одразу обмовимо, що в даному випадку мова йде про бездротовий 5G-сервіс для домашнього використання. Сервіс Verizon 5G Home являє собою альтернативу кабельних мереж при підключенні "останньої милі".

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Про це повідомляє портал ІТС.иа.

"Мережа побудована на власному стандарті Verizon 5G TF, а не міжнародному проміжному стандарті 5G NR, що розробляється консорціумом 3GPP (оператор обіцяє безкоштовно оновити обладнання після остаточного затвердження 5G NR)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мобільні термінали, які використовуються Verizon, забезпечують середню швидкість з'єднання до 300 Мбіт/с (пікова – до 1 Гбіт/с).

"Що стосується цін, перші три місяці повністю безкоштовні. Після виходу з пільгового тримісячного періоду щомісячна абонентна плата за користування послугою становить $50 або $70 в залежності від того, чиїми послугами мобільного зв'язку користується абонент. Так, в якості бонусу користувачі Verizon 5G Home ще отримують безкоштовну тримісячну підписку на сервіс YouTube TV, а також безкоштовну телеприставку Apple TV або Google Chromecast Ultra при підключенні", - підкреслює видання.

До кінця року почати розгортання комерційних мереж 5G мають два інших великих американських оператора AT&T і T-Mobile. І якщо перший раніше обіцяв запуск у 12 містах США, то другий планує покрити мережею 5G одразу 30 міст США. Також відомо, що з 1 грудня комерційні мережі 5G повинні з'явитися в Південній Кореї.

Не зайвим буде зазначити, що перші смартфони з підтримкою 5G очікуються на ринку лише на початку 2019 року.

Говорити про перспективи запуску зв'язку 5G в Україні поки зарано, враховуючи, що тільки недавно у нас з'явилися мережі 4G LTE, розвитком яких зараз і зайняті українські оператори. Тут хіба що можна згадати недавню пропозицію НКРЗІ про підвищення плати за придатні для 4G і 5G радіочастоти, які зараз використовуються не за призначенням.