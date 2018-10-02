В Україні вперше запустили SMS-оплату за проїзд у транспорті

Івано-Франківськ став першим містом України, яке прийматиме оплату за проїзд у міському транспорті по SMS.

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" спільно з міською радою Івано-Франківська запустили в місті перший в Україні сервіс SMS-оплати за проїзд у транспорті, повідомили в прес-службі компанії "Київстар".

Читайте такожЦьогоріч громадський транспорт в Україні здорожчав від 30% до 100% (інфографіка)

Згідно з повідомленням, "Київстар" спільно з Івано-Франківською міською радою підписали Меморандум про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста на базі новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій.

"У рамках цих домовленостей буде спільно реалізовано низку проектів, які вплинуть на розвиток інфраструктури міста та туризму в регіоні, забезпечать своєчасне оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій або їх загрози, нададуть населенню доступ до електронних порталів міста з допомогою технології Mobile ID та інше. І першим таким сервісом, який вже доступний городянам, стала послуга SMS-оплати проїзду в міському транспорті", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Івано-Франківськ став першим містом України, який буде приймати оплати за проїзд у міському транспорті по SMS. Проте вже найближчим часом жителі й інших міст будуть підключені до послуги.

"Оплата проїзду в транспорті SMS-ками – по-перше, це дуже просто: відправ код маршруту, отримай підтвердження про оплату – і все. По-друге, цей сервіс далі може бути поширений і на інші сфери життя міста: оплати за паркування, оплату комунальних платежів, продажу квитків в театри, кіно, музеї й т. д. І по-третє, з SMS-оплатами зменшується необхідність друку паперових квитків, а це крок до впровадження "зелених" правил життя і збереженню українських лісів. Інновації повинні бути екологічними – заради нашого спільного майбутнього", – сказала директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку компанії "Київстар" Євген Кражан.

Щоб скористатися новим способом оплати, необхідно відправити безкоштовне SMS з кодом відповідного маршруту на номер 877 і почекати 1-2 хвилини для отримання підтвердження оплати проїзду. Для здійснення операції необхідно мати на мобільному рахунку кошти для її проведення. Всі податки й збори включені, пасажир оплачує лише вартість проїзду.

Як повідомляв УНІАН, у вересні "Київстар" спільно з національною платіжною системою "ПРОСТІР" запустив власну платформу для мобільних платежів і грошових переказів "Смарт-Гроші".