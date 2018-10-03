Експерт назвав головні причини масового подорожчання проїзду в українських маршрутках

Президент ГО "Союз перевізників України" відзначив, що на якості послуг перевізників підвищення цін ніяк не позначиться.

Головна причина чергового подорожчання міжміських приватних пасажирських перевезень в Україні — відсутність водіїв. Вони вже не хочуть працювати в Україні за ті гроші, які їм платяться зараз.

Про це розповів президент ГО "Союз перевізників України" Валентин Демчук, передає «Обозреватель». За його словами, зараз в українських водіїв є можливість виїхати у Європу і отримувати там за ту ж роботу в десятки разів більше.

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"Тому, знаючи це, вони шукають там роботу, за яку платять такі гроші. Не хочуть працювати за те, за що працювали раніше", — пояснив Демчук.

Крім того, на підвищення цін істотно вплинуло і чергове подорожчання паливно-мастильних матеріалів та запчастин, вважає він.

"Подорожчало паливо, подорожчали запчастини - подорожчав проїзд. І це ще одна причина, чому якість перевезень не поліпшується — у нас немає чим замінити рухомий склад, особливо на міжміських та міжобласних перевезеннях", — додав експерт.

Демчук запевнив, що на якості послуг перевізників підвищення цін ніяк не позначиться.

"Це подорожчання обумовлене лише вхідними факторами. Подорожчання є у всіх напрямках. Скажу більше: уся Україна і з внутрішніх перевезень або вже підняла проїзд, або буде піднімати", — підсумував він.