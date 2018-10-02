В Україні зросли продажі нових легкових авто

Найпопулярнішим брендом вересня в Україні стала Toyota.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 4% – до 60,3 тисячі одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними "Укравтопрому", в вересні автопарк України поповнився новими легковими автомобілями на 6,8 тисячі штук, що майже на 14% більше відносно показників продажів минулого року.

Порівняно з результатом попереднього місяця, реєстрації нових авто відстали на 8%.

Найпопулярнішим брендом вересня стала Toyota. Першу сходинку рейтингу Toyota зайняла з показником 918 реалізованих автомобілів. Таким чином, відносно минулого року цей японський бренд погіршив свій вересневий результат майже на 20%.

На другому місці Renault з показником 697 авто, що на 2% менше порівняно з минулим роком.

Третє місце українці віддали Volkswagen, придбавши 501 нове авто. При цьому Volkswagen відстав від свого торішнього результату на 34%.

Четверте місце у KIA - 436 авто, що на 5% менше порівняно з вереснем 2017 року.

Замикає п'ятірку лідерів ще один представник корейського автопрому - Hyundai, в активі якого 407 реєстрацій нових легкових автомобілів, що на 2% більше, ніж роком раніше.

Також повідомляється, що найпопулярнішим автомобілем місяця у вересні став Renault Duster c показником 307 реєстрацій.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тисячі одиниць.