Для власників авто вводять 4 нових податки

З 1 січня 2015 року набувають чинності поправки до Податкового кодексу України, згідно з якими вводиться транспортний податок, новий акцизний збір на автобуси і вантажний транспорт, акциз на електродвигуни, а також відновлений акцизний збір на переобладнані автомобілі.

Дані рішення були запропоновані Кабінетом міністрів України у рамках проведення податкової реформи і прийняті Верховною Радою на засіданні 28 грудня.

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З 1 січня вводиться новий акциз на автобуси і вантажні автомобілі. На нові автобуси акциз встановлено у розмірі 0,003 євро за 1 куб. см двигуна, на старі - у розмірі 0,007 євро за 1 куб. см. Причому на автобуси, які експлуатувалися більше, ніж 8 років, ставка податку підвищується у 20 разів.

На нові вантажівки, залежно від тоннажу, ставка акцизу встановлюється на рівні від 0,01 євро до 0,016 євро за 1 куб. см. На автомобілі, використані не більше 5 років, ставка акцизу зростає у два рази, а на використані понад 8 років - у 20 разів.

Також потраплять під оподаткування електромобілі. Ставка акцизу за один електродвигун складе 109 євро.

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Крім того, залежно від об'єму двигуна та строку експлуатації збільшиться акцизний збір на легкові автомобілі.

Знову буде стягуватися акциз на переобладнані легкові автомобілі, які були завезені як комерційні, тобто без сплати акцизу.

Як компенсацію зростання податків уряд скасував збір за першу реєстрацію автомобіля, який залежно від об'єму двигуна і становив від 3,82 до 69,99 грн за 100 куб. см

Також Верховна Рада проголосувала за закон про введення тимчасових спецмит на імпорт автомобілів, згідно з яким додатковий імпортний збір на транспортні засоби складе 5% і буде сплачуватися протягом року. Але даний закон набуде чинності лише після узгодження з Єврокомісією.

Довідка УНІАН. У квітні 2014 року уряд прийняв закон про скасування екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та оподаткування акцизним податком операцій з переобладнання завезеного на митну територію України транспортного засобу у підакцизний легковий автомобіль.

З 14 квітня була встановлена ставка спецмита на імпортні автомобілі з об'ємом двигуна від 1000 куб. см до 1500 куб. см на рівні 4,31%, з об'ємом циліндра від 1500 куб. см до 2200 куб. см - на рівні 8,63%. Причому від квітня 2015 року планується знизити ці спецмита до 2,15% і 4,32% відповідно.

На сьогоднішній день в Україні діє ввізне мито на легкові автомобілі у розмірі 10%.