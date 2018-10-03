Окупанти "завалили" терміни здачі робіт з безпеки автопідходу до Кримського мосту

Терміни здачі робіт з безпеки автопідходу до Кримського мосту знову перенесли.

Окупанти перенесли терміни здачі робіт з транспортної безпеки автопідходу до Кримського мосту з боку Керчі на 15 грудня.

Відповідне розпорядження опубліковано на порталі правової інформації, передає РБК.

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У середині серпня стало відомо, що ФГУП «Управління відомчої охорони Мінтрансу РФ» не встигає у встановлений термін — до 30 вересня — закінчити роботи щодо забезпечення транспортної безпеки на автопідходах з боку Керчі. Представник Мінтрансу повідомив, що з боку Керчі огляд буде проводитися за тимчасовою схемою. «Коммерсантъ» з посиланням на джерела уточнював, що він буде здійснюватися через мобільні комплекси.

Перший раз терміни виконання робіт із забезпечення безпеки автопідходів переносилися в квітні.

Як повідомляв УНІАН, рух легкових автомобілів Кримським мостом був запущений 16 травня. Рух вантажівок було відкрито напередодні, 1 жовтня.