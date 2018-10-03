Renault показала автономний електричний робомобіль преміум-класу (фото, відео)

Renault EZ-ULTIMO — це електромобіль з четвертим рівнем автономності, який постійно підключений до онлайн-сервісів і може самостійно пересуватися з точки А в точку Б, адаптуючись до поточної ситуації на дорогах.

Компанія Renault на Паризькому автосалоні представила EZ-ULTIMO — концепт автономного електричного робомобіля преміум-класу, який планують використовувати для сервісу міських поїздок з підвищеним комфортом.

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Модель стала третім концептом в сімействі Renault EZ після робомобіля-таксі EZ-GO і робомобіля-кур'єра EZ-PRO, пише itc.ua.

З технічної точки зору, Renault EZ-ULTIMO — це електромобіль з четвертим рівнем автономності, який постійно підключений до онлайн-сервісів і може самостійно пересуватися з точки А в точку Б, адаптуючись до поточної ситуації на дорогах.

Технічних характеристик концепту розробники не озвучують, але з урахуванням розмірів (довжина — 5,7 м, ширина — 2,20 м) і позиціювання, вони швидше за все будуть близькі до максимальних (мова йде про потужність і запас ходу), пише видання.

Нагадаємо, вчора Renault представила бюджетний електромобіль Renault K-ZE в форматі кросовера А-класу. Новинка з запасом ходу 250 км (NEDC), повинна вийти на ринок Китаю вже у 2019 році, після чого буде представлена на всіх основних ринках світу.