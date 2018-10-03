Маршрут поїзда Лисичанськ-Харків продовжать до Дніпра

Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград, Лозова, Харків, Святогірськ, Куп'янськ-Вузлова та інших.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» з 28 жовтня продовжить до Дніпра маршрут поїзда Лисичанськ-Харків, що зробить більш зручною для жителів Луганської області та східних регіонів країни подорож до великих обласних центрів Дніпро і Харків. Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

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«З 28 жовтня 2018 року залізницями України курсуватиме поїзд №140/139 Лисичанськ-Дніпро замість поїзда № 610/609 Лисичанськ - Харків", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі повідомили, що поїзд № 140/139 відправлятиметься з Дніпра о 6:30 і прибуватиме до Лисичанська о 20:10. У зворотному напрямку відправлення о 21:30 і прибуття до Дніпра о 10:28.

Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград, Лозова, Харків, Святогірськ, Куп'янськ-Вузлова та інших.

Вартість проїзду від початкової до кінцевої станції маршруту в купе становить від 200 до 233 грн і в плацкарті - від 126 до 144 грн, залежно від дня тижня.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 30 вересня запустила пасажирський поїзд №20/19 сполученням Київ - Лисичанськ (Луганська область).