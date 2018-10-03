Паризький автосалон: Ferrari представила эксклюзивний суперкар (фото)

Одномісний суперкар Феррарі Monza SP1 випустять обмеженим тиражем у кількості 200 примірників.

Компанія Ferrari на Паризькому автосалоні показала унікальний суперкар, призначений для найдорожчих клієнтів марки.

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Спідстер Ferrari Monza SP1 з натяками на ретроспективний дизайн побудований на платформі й агрегатах 812 Superfast, пише autocentre.ua.

Одномісний суперкар Феррарі Monza SP1, разом з SP2 (відрізняється наявністю пасажирського сидіння), випустять обмеженим тиражем у кількості 200 примірників. Автомобілі стануть частиною нової лінійки Icona, в рамках якої планується малосерійна збірка ексклюзивних моделей.

Атмосферний 6,5-літровий V12 розвиває потужність 800 к. с. Цей агрегат дозволяє Ferrari 812 Superfast розганятися до 100 км/год за 2,9 с і розвивати максимальні 340 км/год. Вартість ексклюзивних суперкарів Феррарі не розголошувалася.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня, розпочав роботу Mondial De l'auto 2018, який проводиться в Парижі раз на два роки.