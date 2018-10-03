Україна вимагає від Росії віддати 30 тисяч вагонів

За словами заступника голови Верховної Ради, 85 вагонів були куплені за кредит ЄБРР.

Україна вимагає від Російської Федерації та контрольованих нею бойовиків віддати акціонерній держкомпанії «Укрзалізниця» 30 тис. вагонів, із яких 85 були закуплені за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко під час роботи парламенту.

"Я хочу нагадати про жахливий факт, що російська агресія призвела до крадіжки в «Укрзалізниці» понад 30 тисяч вагонів, які залишилися на окупованій території. Тема цієї крадіжки є однією з ключових у тому числі й під час засідання економічної групи в Мінську. Більш того , ми вимагаємо від Російської Федерації й повністю контрольованих нею бойовиків віддати Україні ці вагони. І, зокрема, 85 новеньких вагонів, закуплених до 2014 року за кредит ЄБРР, який Україна ще повинна виплачувати», - сказала вона.

Геращенко зазначила, що необхідно якнайшвидше вжити заходів, оскільки на російських сайтах торгують цим краденим майном.

«Очевидно, що ми також звертаємося до компетентних правоохоронних органів України про те, що має бути порушено справи за ці крадіжки. Тому що уявіть собі, що на російських і сепарських сайтах зараз є анонси з пропозиціями: «Купуйте крадені в Україні вагони». Вони як мародери торгують цим краденим майном», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, до військової агресії РФ Донецька та Луганська області формували близько 16% ВВП України. До захоплення підприємств холдингу ДТЕК бойовиками в лютому цього року в уряді оцінювали втрату економічного потенціалу областей на рівні 80%.

Сума заявлених збитків у зв'язку із захопленням майна майже 4 тис. українських підприємств на захопленому Росією Кримському півострові становить, за попередніми оцінками Міністерства юстиції, 1 трильйон 180 млрд грн.