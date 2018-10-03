«Укрзалізниця» звільнить співробітників, які на ходу викинули пасажира з вагона потяга

В компанії вибачились перед пасажиром потягу Ковель-Москва, якого виштовхали з вагону через відсутність паперового білета.

Провідницю та начальника потягу Ковель-Москва, які на ходу виштовхали з вагона пасажира з електронним квитком, звільнять з «Укрзалізниці».

Як повідомляє прес-служба компанії, про це повідомив директор її департаменту з організації внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень Олександр Красноштан.

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"Поїзд прибув в депо вчора ввечері і одразу була проведена відповідна перевірка даного факту. Діям усіх причетних до інциденту особам буде дана відповідна оцінка і будуть зроблені найрадикальніші висновки. Я вам скажу однозначно, що ці люди в нас працювати більше не будуть", - зазначив він.

Посадовець наголосив, що в «Укрзалізниці» просять вибачення у пасажирів за дану ситуацію.

Нагадаємо, 30 вересня, начальник поїзда сполученням Ковель-Москва випхала пасажира з потяга, який вже рухався, оскільки через несправність техніки на залізничній станції Кривин, касир не змогла роздрукувати замовлені через інтернет електронні білети.

Зазначається, що касир при цьому особисто пояснила керівнику потягу специфіку ситуації, після чого остання подала сигнал потягу рушати, випихаючи при цьому ногами зі східців пасажира з електронним білетом.